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Пандемия коронавируса нового типа

В Нижегородской области на выплаты работникам больниц направят 150 млн рублей

В число этих работников входят также лифтеры, уборщицы и технический персонал

ТАСС, 19 мая. Нижегородская область выделит около 150 млн рублей на доплаты техническим сотрудникам медучреждений, средства получат работники больниц и поликлиник, где лечат заболевших коронавирусом, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства региона.

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"Ряд работников не попал в перечень, определенный постановлениями и решениями федерального центра для дополнительных выплат. Это, например, лифтеры, уборщицы, технические работники. Мы приняли решение о региональных выплатах за их труд - планируется, что на эти цели будет направлено около 150 млн рублей из бюджета Нижегородской области", - сообщили в пресс-службе.

В правительство региона также уточнили, что расширяется перечень сфер, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Так, по инициативе Нижегородской области перечень удалось расширить, включив в него предприятия народно-художественных промыслов.

"Есть и иные категории организаций, которые столкнулись с серьезными сложностями. Мы должны постараться помочь всем. Будем стремиться к тому, чтобы как можно больше организаций возобновили деятельность, соблюдая все санитарные требования. Продолжаем переговоры с Роспотребнадзором о возможном открытии кафе и ресторанов при условии использования системы видеоаналитики. Надеюсь, развитие ситуации позволит продолжить снятие ограничений", - цитирует пресс-служба главу региона Глеба Никитина.

Нижегородская область находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе зарегистрировано 6 692 случая заражения, 1 415 пациентов выписаны после выздоровления, 43 человека умерли.

Теги
РоссияНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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