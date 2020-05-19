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Пандемия коронавируса нового типа

Медики астраханской райбольницы получили выплаты за работу с коронавирусом

Доплату ранее не получили семь врачей Икрянинской районной больницы

АСТРАХАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Семь сотрудников скорой помощи Икрянинской районной больницы в Астраханской области работали с заразившимися коронавирусом пациентами, все они получили федеральные надбавки, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона во вторник.

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Ранее в сети появилось письмо сотрудников скорой помощи Икрянинской ЦРБ, которые заявили о том, что они не получили доплаты за дополнительную нагрузку по борьбе с коронавирусом.

"Сотрудники бригады скорой помощи ЦРБ, работающие с пациентами с коронавирусом, получили положенные надбавки. Это семь медработников. Остальные сотрудники, занятые в бригадах скорой помощи, к работе с коронавирусными пациентами не привлекались и не контактировали, факта их работы с зараженными нет", - пояснил ТАСС представитель Минздрава региона Алексей Васильев.

В оперативном штабе Астраханской области добавили, что министерство здравоохранения рассматривает каждый случай индивидуально и, если просчет произошел на местном уровне, то после уточнения сумму пересчитают.

"У работников возникают вопросы о полноте учета их трудозатрат и рисков, связанных с COVID. Минздрав разбирается в каждом случае, где человек не понимает, ему разъясняют. Где что-то не учли на местном уровне, будет учтено и доначислено, но, по имеющейся у меня информации, в Икрянинской ЦРБ речь идет не о стимулирующих выплатах за работу с пациентами с COVID, а о правомерности назначения оплаты труда в соответствии с обычными трудовыми отношениями - речь о больничных листах и заработной плате в период простоя", - сообщил ТАСС представитель оперштаба региона Павел Паутов.

Депутат Госдумы от Астраханской области Олег Шеин, к которому обратились работники Икрянинской больницы, намерен привлечь к этому конфликту прокуратуру и следственные органы.

"В апреле один из сотрудников [Икрянинской ЦРБ] сам подхватил заболевание, а всех остальных отправили на 2/3 оклада. Работникам, выезжавшим на пневмонию и ОРВИ, не дали никаких дополнительных выплат, и даже посрезали стимулирующие. Я направлю материалы и в прокуратуру, и в Следственный комитет", - написал Олег Шеин в своем телеграм-канале.

Исполнение поручений

В воскресенье губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил оперативно пересчитать суммы надбавок работникам двум районных больниц региона, где медики жаловались на невыплату федеральных средств. "Поручил руководителям районных больниц лично встречаться с сотрудниками и разбираться с каждым случаем. Для контроля над ситуацией прошу вас сообщать о фактах нарушений при начислении стимулирующих выплат на нашу прямую линию", - обратился глава региона к медикам.

Ранее медицинским сотрудникам, занятым работой с коронавирусом, выплатили более 23 млн рублей средств федерального бюджета 11,2 млн рублей - из регионального. "Дополнительные 10,863 млн. рублей поступят на счета сотрудников учреждений здравоохранения", - сообщил Игорь Бабушкин на своей странице в Instagram.

Теги
РоссияАстраханская областьПандемия коронавируса нового типа
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