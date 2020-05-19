Власти Нью-Йорка разрешили жителям на День поминовения собираться группами до 10 человек

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Власти штата Нью-Йорк разрешили жителям на День поминовения (25 мая) собираться группами численностью не более 10 человек. Соответствующее заявление сделал во вторник губернатор этого штата Эндрю Куомо на ежедневной пресс-конференции, трансляция которой велась на его сайте.

Куомо подчеркнул, что День поминовения - это "важная американская традиция" и власти, несмотря ни на что, должны предоставить людям возможность "почтить память ветеранов". Жителям разрешат собираться группами по 10 человек, а также проводить автопробеги в память о ветеранах. День поминовения отмечается в США в последний понедельник мая в память о военнослужащих, погибших при выполнении обязанностей.

По словам губернатора, послабление со стороны властей штата носит рекомендательный характер, и главы отдельных районов имеют право не придерживаться его. В настоящий момент, согласно информации на сайте губернатора, в целях борьбы с распространением инфекции жителям рекомендовано не собираться большими группами вне зависимости от повода.

За последние сутки, указал Куомо, на территории штата от осложнений, вызванных новым коронавирусом, умерли 105 человек. Из них 20 человек умерли в домах престарелых.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 90,4 тыс. человек. В Нью-Йорке на 350 тыс. зараженных приходится 28,3 тыс. жертв.