Число заболевших COVID-19 в районе Адыгеи, где прошли массовые похороны, возросло до 151

МАЙКОП, 19 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Адыгее за последние дни значительно выросло из-за массовой вспышки заболевания COVID-19 в Красногвардейском районе республики, где ранее прошло похоронное мероприятие. Сейчас в районе зарегистрирован 151 заразившийся, сообщает во вторник пресс-служба главы республики по итогам заседания оперштаба, которое провел глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Ранее сообщалось, что 1 мая в Красногвардейском районе прошли похороны, собравшие большое число людей - не только жителей Адыгеи, но и Краснодарского края.

"Уровень заболеваемости в регионе за последнее время вырос из-за ситуации в Красногвардейском районе. Причиной вспышки стало массовое скопление людей на похоронном мероприятии. Всего в районе установлен 151 больной, из них 35 госпитализированы, 106 человек проходят амбулаторное лечение. Остальные выздоровели", - говорится в сообщении.

Для жителей района организовано проведение компьютерной томографии. Определен круг контактных лиц, протестированы свыше 3,5 тыс. человек. Наибольшее число заболевших выявлено в селах Садовое, Еленовское и Преображенское. Власти усилили контроль над соблюдением режима самоизоляции, на сегодняшний день составлено 10 протоколов на нарушителей режима, материалы направлены в суд, уточнили в пресс-службе главы региона.

Как доложил на заседании оперштаба премьер-министр республики Александр Наролин, в Красногвардейском районе запрещено выезжать за пределы ряда населенных пунктов, исключение составляют работники, деятельность которых связана с жизнеобеспечением региона.

По данным руководителя Управления Роспотребнадзора по Адыгее Сергея Завгороднего, в республике по состоянию на вторник коронавирусная инфекция выявлена у 525 человек. На амбулаторном лечении находятся 140 человек с коронавирусной инфекцией, в двух развернутых госпиталях - 126 человек, из них в реанимации - 10 человек, к аппарату ИВЛ подключен один больной. С начала пандемии в республике выздоровели 249 человек, умерли восемь человек, добавили в пресс-службе.