{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Египте зарегистрировали рекордное количество случаев заражения коронавирусом за сутки

В стране за сутки выявили 720 новых случаев

КАИР, 19 мая. /ТАСС/. Резкий скачок числа заразившихся новым коронавирусом зарегистрирован во вторник в Египте. Как сообщил в ежедневном отчете Минздрав республики, за сутки выявлено 720 новых случаев. Днем ранее было зафиксировано 535 случаев, что стало самым высоким показателем с середины февраля, когда в республике был выявлен первый случай заражения.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Общее число заразившихся достигло 13 484, - указали в министерстве. - Умерли еще 14 человек, а всего к настоящему моменту зафиксировано 659 летальных исходов, излечились 3 742 человека".

В воскресенье премьер Египта Мустафа Мадбули объявил об ужесточении карантинных мер на время праздника розговенья Ид аль-Фитр (Ураза-байрам у тюркских народов). В частности, глава правительства объявил о том, что с 24 по 29 мая полностью прекращается движение общественного транспорта, будут закрыты торговые и развлекательные центры, набережные, пляжи, парки и рестораны. Комендантский час, который в настоящее время начинается в 21:00, будет действовать с 17:00 до 06:00.

Кроме того, с 30 мая кабинет принял решение ввести в качестве обязательной для всех меры ношение в общественных местах медицинских масок. Между тем премьер пообещал, что послабления ограничительных мер стоит ожидать к середине июня.

Теги
ЕгипетПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
AFP: дело обвиненного в домогательствах режиссера Абделатифа Кешиша закрыто
По данным агентства, выдвинутые против режиссера обвинения не были в достаточной степени подкреплены фактическими данными
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС