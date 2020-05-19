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Пандемия коронавируса нового типа

Трутнев поручил сформировать в ДФО достаточный запас лекарств для больных с COVID-19

В регионах Дальнего Востока выявлено 6,5 тыс. зараженных

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Минздраву РФ проанализировать наличие в макрорегионе необходимого запаса лекарств для граждан, которые болеют COVID-19 в тяжелой форме, и при необходимости увеличить его. Об этом говорится во вторник в сообщении пресс-службы аппарата полпредства.

По данным стопкоронавирус.рф, на вечер вторника в регионах Дальнего Востока выявлено 6,5 тыс. случаев заражения коронавирусом.

"По итогам совещания Юрий Трутнев поручил Минздраву России провести анализ наличия в дальневосточных регионах необходимого запаса лекарственных средств для лечения граждан, заболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, и при нехватке обеспечить формирование запаса лекарств в нужном объеме", - говорится в сообщении.

Кроме того, по поручению вице-премьера помощь региону продолжают оказывать и за счет внебюджетных средств. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) совместно с крупными компаниями, работающими в макрорегионе, направили на это уже свыше 950 млн рублей. Из них 300 млн рублей перечислены регионам на приобретение оборудования для больниц, на остальную сумму ФРДВ закупает и передает на Дальний Восток средства индивидуальной защиты.

По данным Роспотребнадзора, в дальневосточных регионах продолжают регистрировать новые случаи заражения. Несмотря на то, что показатели заболеваемости в округе в целом ниже средних по стране, суточные темпы прироста пока еще нестабильны и превышают среднероссийский показатель в большинстве субъектов ДФО, отмечается в сообщении.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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