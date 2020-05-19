На Украине вступил в силу закон о массовом тестировании на коронавирус

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Закон о проведение массового тестирования граждан Украины на коронавирус вступил в силу. Текст документа опубликован во вторник в газете Верховной рады " Голос Украины ".

По закону тестирование становится обязательным для людей, которые обращаются за медицинской помощью с признаками коронавируса или контактировали с заразившимися. Кроме того, регулярное тестирование станет обязательным для работников учреждений здравоохранения, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом, а также для сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с распространением заболевания.

Закон был одобрен депутатами Рады 7 мая. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 15 мая. Документ вступает в силу со дня его опубликования и продолжит действовать еще два месяца после отмены карантина и ограничительных мер.

По данным Минздрава Украины, с начала пандемии в стране выявлено 18 876 случаев заражения коронавирусом, 5 632 человека выздоровели (29,8%), 548 скончались (2,9%).