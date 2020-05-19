Власти Ленобласти временно закроют кладбища для свободного посещения в пяти районах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Кладбища Ленинградской области с 20 мая закроют для свободного посещения во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тосненском и Кировском районах, исключение составит лишь участие в похоронах близких родственников умерших. Об этом сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Постановлением областного правительства с 20 мая в Ленинградской области ограничено посещение территорий общественных кладбищ в районах, где введены жесткий и средний режимы самоизоляции. Во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тосненском и Кировском районах, которые вошли в первую зону, посещение территорий кладбищ запрещено. Исключения сделаны для церемоний погребения в присутствии близких родственников и работ по содержанию с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении.

В районах, относящихся ко второй зоне, где ввели средний режим самоизоляции, установили запрет на посещение кладбищ в нерабочие праздничные дни, а также в дни религиозных праздников, за исключением церемоний погребения. Ограничения касаются Бокситогорского, Кингисеппского, Ломоносовского, Приозерского, Тихвинского, Волосовского и Киришского районов.