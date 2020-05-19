Совет Думы 20 мая обсудит новые законопроекты о поддержке граждан и бизнеса

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Совет Госдумы 20 мая проведет дополнительное заседание, на котором обсудит поступившие на рассмотрение палаты законопроекты, направленные на поддержку граждан и предприятий в условиях пандемии. Об этом во вторник сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит думская пресс-служба.

"На Совете будут рассмотрены поступившие от правительства и депутатов законопроекты в рамках реализации мер озвученных президентом по поддержке граждан и предприятий в условиях пандемии", - сказал Володин.

Ранее Госдума приняла решение провести на этой неделе два заседания - в четверг и пятницу.