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Совет Думы 20 мая обсудит новые законопроекты о поддержке граждан и бизнеса

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что Госдума проведет дополнительное заседание

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Совет Госдумы 20 мая проведет дополнительное заседание, на котором обсудит поступившие на рассмотрение палаты законопроекты, направленные на поддержку граждан и предприятий в условиях пандемии. Об этом во вторник сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит думская пресс-служба.

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"На Совете будут рассмотрены поступившие от правительства и депутатов законопроекты в рамках реализации мер озвученных президентом по поддержке граждан и предприятий в условиях пандемии", - сказал Володин.

Ранее Госдума приняла решение провести на этой неделе два заседания - в четверг и пятницу.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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