В Армении пересмотрели штрафы за отсутствие на улице масок у граждан

ЕРЕВАН, 19 мая. /ТАСС/. Граждане Армении, которые будут выходить на улицу без защитных масок, будут оштрафованы на 10 тыс. драмов (около $20). Такое решение во вторник принял парламент страны, заседание которого транслировалось в режиме онлайн.

"За отсутствие масок у граждан, находящихся на улице, предлагаем установить штраф в размере 10 000 драмов. Это не значит, что на открытом воздухе ее нужно носить, надо иметь ее при себе", - сказал представивший законопроект заместитель министра юстиции Армении Ваге Даниелян.

Он отметил, что штрафы, которые выписывались в течение последних месяцев, будут пересмотрены. Гражданам, выплатившим штрафы свыше 10 тыс. драмов, будет компенсирована разница, добавил Даниелян.

Ранее штрафы за нарушение режима чрезвычайного положения, в частности правил передвижения, составляли от 100 тыс. до 250 тыс. драмов (от $200 до $500).

Власти Армении 14 мая продлили режим чрезвычайного положения на 30 дней. Также с 18 мая начали работать все виды общественного транспорта, детские сады, спортзалы и торговые центры. Несмотря на ослабление экономических ограничений, правительство республики предупреждает, что в случае увеличения числа инфицированных будут введены жесткие меры по предотвращению распространения вируса.