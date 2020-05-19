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СФ предложит Минтруду установить особенности дистанционной работы в условиях ЧС

Также Совфед планирует рекомендовать кабмину установить возможность временного перевода медицинского работника к другому работодателю

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Совет Федерации планирует рекомендовать Минтруду внести изменения в действующий Трудовой кодекс и разработать особенности дистанционной работы в условиях режимов ЧС или повышенной готовности. Об этом говорится в проекте постановления Совфеда по итогам доклада вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с коронавирусом в РФ, документ есть в распоряжении ТАСС.

"Рекомендовать Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотреть возможность подготовки предложений по внесению изменений в Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Трудовой кодекс Российской Федерации, закон "О занятости населения в Российской Федерации" в части установления особенностей трудовых отношений в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, в том числе при переводе работников на дистанционную, сменную работу, приеме работников на временную работу", - говорится в документе.

Кроме того, Совфед предложит правительству подготовить предложения по изменению законодательства в части регулирования трудовых отношений в медицинских организациях в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, в том числе упрощения порядка приема работников по срочному трудовому договору на основании временного штатного расписания. Также палата планирует рекомендовать кабмину установить возможность временного перевода медицинского работника к другому работодателю.

Палата также рекомендует

Согласно документу, Минздраву РФ рекомендуется ускорить разработку законопроекта, регулирующего вопросы обязательного государственного страхования работников медицинских организаций при исполнении ими трудовых обязанностей в условиях возникновения угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что рабочая группа СФ по ревизии законодательства рассмотрит вопрос реформирования системы ОМС в России с учетом пандемии нового коронавируса. По ее словам, система ОМС в РФ в данный момент остается "очень формальной". Также Совфед подготовил рекомендации Минтрансу по перераспределению пассажиропотока.

"Рекомендовать Министерству транспорта РФ рассмотреть возможность разработки федеральной программы, предусматривающей перераспределение пассажиропотоков воздушного транспорта в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации с созданием нескольких авиахабов в Российской Федерации и инфраструктуры для проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", - говорится в проекте постановления палаты.

Также Совфед будет рекомендовать кабмину рассмотреть при подготовке проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов возможность финансового обеспечения проведения мероприятий по развитию инфраструктуры и материально-технической базы медицинских организаций инфекционного профиля - капитального ремонта, строительства и реконструкции объектов при наличии проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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