Трамп считает, что гидроксихлорохин повышает безопасность при профилактике коронавируса

"Взгляните на сообщения, которые приходят из Франции, Италии и других мест. Многие [работающие с заразившимися коронавирусом] врачи принимают этот препарат. Он не причиняет вреда людям. Он продается уже 60-65 лет. <...> Я думаю, что он дает дополнительный уровень безопасности. Многие врачи скажут вам, что они выступают в его пользу", - утверждал глава государства, отвечая во вторник на вопросы журналистов после встречи с республиканцами в Конгрессе США.

По его версии, некоторые врачи "не выходят на работу, пока не примут гидроксихлорохин". Президент считает, что прием препарата - "личное решение каждого". Вакцина от коронавируса, по мнению Трампа, "менее важна", чем разработка лекарств для лечения вызываемого им заболевания. "Мы продолжаем работать над вакциной", - заключил глава вашингтонской администрации.

В понедельник президент США признался, что регулярно принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса. При этом в апреле управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США предостерегло соотечественников от употребления гидроксихлорохина вне больниц из-за побочных эффектов в виде возможных проблем с сердечно-сосудистой системой. Многие специалисты в США считают, что эффективность гидроксихлорохина при борьбе с коронавирусом не доказана, а сам препарат может причинить серьезный вред организму.