Карантин по коронавирусу ввели в психоневрологическом интернате в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая. /ТАСС/. Карантинные мероприятия введены в Сальском психоневрологическом интернате в Ростовской области в связи со случаем заражения коронавирусной инфекцией. В интернате работают 163 сотрудника, проживают 750 человек, сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"Карантин в социальном учреждении введен с 18 мая в связи с зафиксированным случаем заноса новой коронавирусной инфекции - в результате контакта с инфицированным сотрудником психоневрологического интерната. В настоящее время проводится обследование всех работающих и проживающих в социальном учреждении", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что изоляция 163 сотрудников и 750 проживающих продлится в течение 14 дней. Власти региона на реализацию мер выделили 22,7 млн рублей, за счет которых будет обеспечено питание работников и проживающих в социальном учреждении, а также медикаментозная профилактика.

Социальные работники, которые будут работать в период карантина, получат доплаты в размере 30 тыс. рублей за 14-дневную смену, отметили в пресс-службе.