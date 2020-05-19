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Женщина в Уфе оставила двухлетнего ребенка на улице без сопровождения взрослых

В отношении матери мальчика проводится проверка

ТАСС, 19 мая. Полиция начала проверку после того, как в Уфе на улице прохожие нашли двухлетнего мальчика без сопровождения взрослых, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Башкирии

"На улице Александра Невского был найден двухлетний мальчик. Ребенок передан под присмотр медиков. В отношении матери проводится проверка, результаты которой будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, а также в органы опеки для принятия решения о лишении ее родительских прав", - рассказали в пресс-службе.

Полицейским уже удалось разыскать мать ребенка, по предварительной информации, ранее она уже попадала в поле зрения органов внутренних дел и состоит на учете.

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РоссияБашкортостан
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