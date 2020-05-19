Эстафету по сбору помощи врачам, инициированную петербургским БДТ, принял "Гоголь-центр"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Московский театр "Гоголь-центр" принял всероссийскую благотворительную эстафету по сбору средств в поддержку врачей, которую 17 мая организовал Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова. Об этом во вторник сообщает пресс-служба петербургского театра.

"Марафон #помогиврачам на www.bdtdigital.ru, созданный БДТ, журналом "Театр." и фондом "Не напрасно", собрал 3 870 000 рублей для НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Пожертвования продолжают поступать. Путь эстафеты только начинается - БДТ передает ее театру "Гоголь-центр", который поддержит Нижегородскую городскую клиническую больницу № 5 и рентгенологическое отделение ГБУЗ НО "Балахнинская ЦРБ" Нижегородской области", - сказано в сообщении.

В дальнейшем, как отмечается, эстафету смогут принять любые театры России, каждый из которых сможет поддержать медицинские учреждения. О намерении присоединиться к эстафете также заявили петербургский театр "Приют комедианта", московский театр "Современник", Тюменский БДТ, новосибирский театр "Старый дом", добавили в пресс-службе.

"Врачи, которые существуют сейчас в этой мясорубке, которые не видят неделями своих родных, нуждаются в элементарном внимании. Они должны знать: мы с ними, мы их не бросим. <…> Для меня очень важно, что эта история будет иметь продолжение за пределами БДТ", - привели в пресс-службе слова художественного руководителя БДТ Андрея Могучего.

Многочасовой марафон на портале БДТ прошел 17 мая. Артисты театра в рамках марафона прочитали документальные тексты, написанные медицинскими работниками, которые сейчас находятся в эпицентре борьбы с коронавирусом. Сбор средств для НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе продолжается всю неделю. Для института будут закуплены комбинезоны, респираторы, медицинские шапочки, хирургические халаты и бахилы.

О НИИ Джанелидзе и движении "Что делать"

НИИ скорой помощи им. Джанелидзе создан в 1932 году и является одним из крупнейших лечебных и научных учреждений России. Кроме того, институт выступает головным медучреждением комитета по здравоохранению Петербурга, обеспечивающим оказание скорой медицинской помощи в полном объеме при неотложных состояниях, в чрезвычайных ситуациях и при техногенных катастрофах. Туда поступают пострадавшие со всей Ленинградской области.

Фонд "Не напрасно" создал движение "Что делать", под эгидой которого объединился с фондами AdVita, "Живой", "Правмир" и "Лавка радостей". Это позволяет организациям работать совместно и эффективно распределять ресурсы и заявки от больниц. Объединение поддержало уже 91 больницу на сумму около 78 млн рублей.