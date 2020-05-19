Полиция пресекла нелегальное стендап-шоу в центре Рязани во время самоизоляции

РЯЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Полиция составила 13 административных протоколов и выдала 35 уведомлений о недопущении нарушения режима самоизоляции гражданам, собравшимся на стендап-шоу в одном из баров Рязани. Об этом сообщается во вторник на сайте УМВД по Рязанской области.

"На месте на 13 человек за злостное нарушение ограничительных мер самоизоляции составили административные протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Нарушение правил поведения, установленных при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации"), по которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей. Остальным 35 нарушителям выдали уведомления о недопущении нарушения режима самоизоляции, объявленного для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Нелегальное стендап-шоу рязанских артистов полиция совместно с УФСБ пресекла вечером 17 мая в одном из баров в центре Рязани. Как отмечается, многие посетители бара находились в общественном месте без индивидуальных средств защиты органов дыхания. Организаторов противоправного развлекательного мероприятия - работников бара привлекут к строгой административной ответственности. Полиция также выявила в баре нарушения правил продажи алкоголя.

По сообщениям местных СМИ, одним из тех, кто оказался в баре во время появления полиции был руководитель рязанского регионального отделения "Молодой гвардии", директор областного Фонда развития промышленности Артем Никитин. Эту информацию он подтвердил корреспонденту ТАСС. По словам Никитина, вечером в воскресенье он приехал в бар, чтобы забрать заказ с едой, так как живет за городом и до его дома не работает доставка. Он уточнил, что общение с полицией ограничилось объяснением без выдачи протокола или иных документов.

"Я даже не знал, что там что-то проводилось - там было около 20 человек, был какой-то стендап", - добавил он, отметив, что такое скопление людей увидел в клубе впервые за период самоизоляции", - уточнил политик.

С 23 марта 2020 года, согласно постановлению главного санитарного врача Рязанской области, на территории региона для предупреждения распространения коронавируса рестораны, кафе, столовые, ночные клубы работают только в режиме доставки блюд. Также на территории региона запрещено проведение массовых мероприятий.

Ситуация с коронавирусом

В Рязанской области зарегистрировано 2485 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, это 12-й показатель в стране по числу заболевших. С начала пандемии коронавирусом, по данным ВОЗ, в мире заразились более 4,62 млн человек, свыше 311 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 299 941 случай заражения, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.