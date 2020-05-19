В Северной Осетии сменился главврач больницы из-за нерешенного вопроса выплат медикам

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 мая. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности главного врача клинической больницы скорой помощи в Северной Осетии назначен Олег Томеев, сообщили в пресс-службе Минздрава республики во вторник.

Он сменил на посту Сергея Канукова, который уволился после замечания главы региона о недопустимости невыплат надбавок медикам, работающим с заразившимися коронавирусом.

"На имя министра здравоохранения Северной Осетии поступило заявление врио главного врача ГБУЗ "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи" Сергея Канукова с просьбой снять возложенные обязанности. Заявление было принято. Врио главного врача c сегодняшнего дня назначен Олег Томеев, который ранее занимал пост руководителя Территориального центра медицины катастроф", - говорится в сообщении.

17 апреля руководитель региона Вячеслав Битаров потребовал от главврача клинической больницы скорой помощи Сергея Канукова решить вопрос выплат стимулирующих надбавок медицинским работникам, задействованным в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией в связи с поручениями президента России. После разговора о недопустимости неисполнения обязательств перед сотрудниками, занятыми при лечении пациентов с СOVID-19, Кануков написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Власти Северной Осетии производят перерасчет после жалоб на не полностью перечисленные выплаты медработникам за работу с заразившимися коронавирусом.

Прокуратура региона выявила нарушения при выплатах стимулирующего характера медикам, что стало причиной задержки. Министру здравоохранения, а также руководителям двух больниц были внесены представления. Кроме того, прокуратура Северной Осетии начала проверку по размещенным в интернете сообщениям о возможных нарушениях закона при начислении заработной платы и стимулирующих выплат медикам и водителям скорой помощи.