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Пандемия коронавируса нового типа

Жители Ульяновска с 20 мая смогут посещать библиотеки

При этом, по словам губернатора региона, при входе во все учреждения у посетителей будут измерять температуру

УЛЬЯНОВСК, 19 мая. /ТАСС/. Библиотеки возобновят работу для единичных читателей в Ульяновской области с 20 мая. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Сергей Морозов в своем вечернем видеообращении к жителям.

"С 19 мая возобновили работу музеев и открыли двери учреждений - пока для единичных посетителей. С 20 мая обслуживание единичных читателей возобновят библиотеки региона, а с 25 мая - архивы", - сказал он.

Морозов уточнил, что при этом во всех учреждениях будет введен обязательный "входной фильтр" с измерением температуры. Будет жестко контролироваться соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и социальной дистанции.

"Рассматривается сегодня вопрос и по поэтапному открытию в нормальном режиме детских садов в тех муниципальных образованиях, где это позволяет ситуация с заболеваемостью", - добавил губернатор.

Согласно информации ресурса стопкоронавирус.рф, в Ульяновской области подтверждено 1 462 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 370 человек, 5 пациентов умерли. По данным Морозова, за последние сутки в регионе зафиксировано еще 64 новых случая заражения инфекцией.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 299 941 случай заражения, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837.

Теги
РоссияУльяновская областьПандемия коронавируса нового типа
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