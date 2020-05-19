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Пандемия коронавируса нового типа

Ограничения на въезд и выезд из-за коронавируса сняли в двух районах Новгородской области

При этом жителям этих районов необходимо соблюдать масочный режим при нахождении в общественном транспорте, при посещении аптек, медицинских организаций и других общественных мест

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 мая. /ТАСС/. Новгородские власти сняли ограничения на въезд и выезд автомобильным транспортом в Маловишерский и Чудовский районы Новгородской области, сообщается на сайте правительства региона. Запрет действовал с 30 апреля.

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Маловишерский и Чудовский районы входят в тройку муниципальных образований с высоким числом зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Как ТАСС сообщал ранее, ввести временное ограничений по въезду и выезду в эти муниципальные образования в конце апреля рекомендовал региональный Роспотребнадзор, чтобы остановить активное распространение инфекции.

"С завтрашнего дня на территорию этих районов разрешен въезд автомобильным транспортом, а также выезд из них. Ранее действовал запрет на это для граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) на территориях указанных районов", - говорится в сообщении.

Меду тем, в нем уточняется, что в этих районах сохраняются некоторые ограничения, например, до 26 мая будут по-прежнему приостановлены перевозки общественным транспортом пассажиров и багажа по регулярным межмуниципальным маршрутам протяженностью свыше 50 км. "Жителям этих районов также необходимо соблюдать масочный режим при нахождении в транспорте общего пользования, при посещении аптек, медицинских организаций, объектов торговли, государственных органов и других общественных мест", - добавляется в сообщении.

По информации, опубликованной региональным оперативным штабом, на 19 мая в Новгородской области зарегистрировано 685 (плюс 33 за последние сутки) случаев заражения коронавирусом. 190 выздоровевших жителей региона выписаны из больницы, восемь пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, умерли.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 299 941 случай заражения, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНовгородская областьПандемия коронавируса нового типа
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