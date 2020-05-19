В Израиле 20 мая откроются пляжи на Средиземном, Красном и Мертвом морях и озере Кинерет

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая. /ТАСС/. Закрытые в Израиле с 25 марта 136 пляжей на Средиземном, Красном и Мертвом морях, а также озере Кинерет открываются с 20 мая. Об этом сообщает в среду газета " Едиот ахронот ", отмечая, что раздевалки и крытые душевые кабины пока останутся закрытыми в соответствии с указаниями властей.

Все находящиеся на пляже должны будут выполнять предписания Минздрава страны, направленные на предотвращение распространения коронавируса. В частности, находящиеся на пляжах должны будут сохранять дистанцию в два метра между собой. Решение о начале купального сезона в Израиле с 20 мая, который изначально должен был стартовать в конце марта, принял 15 мая глава МВД Арье Дери.

4 мая премьер-министр Биньямин Нетаньяху представил план выхода страны из карантина. Он отметил, что Израиль будет проводить "поэтапную подготовку" каждого из шагов и вводить новые. По его словам, власти страны готовы вернуть ограничения в случае роста числа инфицированных более чем на 100 за 24 часа. 5 мая был отменен запрет на выход из дома без уважительной причины, действовавший с 25 марта, 7 мая возобновили работу торговые центры и тренажерные залы, 11 мая правительство разрешило израильтянам посещать парки, с 15 мая разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 50 человек, 17 мая в Израиле возобновилась учеба в школах.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля сообщила во вторник, что глава ведомства Юлий Эдельштейн разрешил открытие ресторанов и баров, а также гостиниц и бассейнов с 27 мая. В ресторанах обслуживание будет производиться только по предварительному заказу и при обязательном измерении температуры на входе, а расстояние между столиками должно будет составлять не менее 1,5 м, говорится в сообщении. В бассейнах на каждого посетителя должно приходиться не менее 6 кв. м. в воде и 10 кв. м. площади у нее.

Из основных ограничений в Израиле остаются в силе обязательное соблюдение дистанции в два метра между людьми и ношение защитных медицинских масок вне дома. Отсутствие маски карается штрафом в 200 шекелей (около $55). 19 мая министр Эдельштейн разрешил школьникам не носить маски во время занятий и на переменах до 22 мая из-за накрывшей страну три дня назад волны экстремальной жары (столбики термометров во второй половине дня во вторник перешагнули отметку в 40 градусов). Штрафы за отсутствие масок в этот период не будут выписываться и взрослым, если они находятся на открытом пространстве вне зон скопления людей, отмечает газета "Едиот ахронот".