НИКОСИЯ, 19 мая. /ТАСС/. Доступ на организованные пляжи Кипра откроется с 23 мая, то есть на 8 дней ранее запланированного срока, такое решение принял во вторник Совет министров Республики Кипр. На фоне стоящей на острове более чем 40-градусной жары суточный прирост инфицированных коронавирусом уже второй день не превышает одного человека.

Как сообщил официальный представитель кипрского правительства в ранге министра Кириякос Кушос, 23 мая произойдет "открытие пляжей, в том числе организованных, в соответствии с гигиеническими протоколами, которые будут изданы министерством здравоохранения".

На данный момент жителям острова можно пользоваться лишь дикими пляжами и только с одной единственной целью - для купания в море. Нахождение же на береговой полосе для загара и прогулки вдоль кромки моря пока еще считаются нарушением введенных карантинных ограничений, и несколько десятков человек на Кипре были уже за это оштрафованы.

Решение о досрочном открытии пляжей, обустроенных шезлонгами и традиционной пляжной инфраструктурой, было принято правительством после того, как о возможности смещения сроков доступа на них на более раннюю дату заявили представители группы вирусологов при кипрском Минздраве, которые в понедельник довели свою позицию до сведения президента страны и одновременно главы кипрского правительства Никоса Анастасиадиса. В результате во вторник министры внесли ряд изменений в график и содержание тех шагов, которые будут приняты на втором этапе ослабления на острове карантинных ограничений, который стартует 21 мая.

"Приняв во внимание рекомендации научно-консультативного комитета, Совет министров принял решение и подтвердил введение в действие запланированного второго этапа ослаблений с небольшими изменениями", - сообщил Кушос.

Программа ослабления карантина

По словам Кушоса, Совмин решил, что второй этап, который запланирован на период с 21 мая по 8 июня, будет состоять из трех стадий.

На первой, стартующей 21 мая, как и было запланировано, будет отменен комендантский час, который на данный момент действует с 10 вечера до 6 утра, и сняты все ограничения на передвижения по острову. Заработают те зоны кафе и ресторанов, которые расположены на свежем воздухе, внутренние же помещения будут оставаться закрытыми. Возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, будут открыты для прогулок общественные пространства, в том числе парки, городские площади, зоны стоянок для яхт, посещать которые можно будет как индивидуально, так и группами численностью не более 10 человек. Такому же количеству людей разрешается собираться во внутренних помещениях.

Совмин скорректировал изначальные планы возобновить с 21 мая занятия в школах в полном объеме. Согласно внесенным изменениям, в учебные помещения вернутся учащиеся начальной школы и первых трех классов средней школы. Лицеисты третьего, выпускного курса продолжат обучение в классных комнатах, которое они возобновили еще 11 мая, а вот учащимся первого и второго курса лицеев придется, как и сейчас, учиться в удаленном режиме. Кроме того, решено пока не открывать на острове ясли и детские сады.

На следующей стадии второго этапа - с 23 мая, то есть на 8 дней ранее, чем ожидалось, будет не только разрешен доступ на организованные пляжи, но и сняты численные ограничения на посещение богослужений в храмах, свадеб, крестин и похорон, на которых на данный момент не может присутствовать более 10 человек. Но при этом подчеркнуто, что участники этих мероприятия должны соблюдать нормы гигиены и социального дистанцирования. С этого дня на острове также заработают букмекерские конторы.

И с 1 июня, то есть на последней стадии второго этапа, на острове откроются для посещения библиотеки, музеи, археологические и исторические памятники, а также морские порты. Но при этом власти пока не будут предоставлять круизным лайнерам права высаживать на Кипре своих пассажиров.