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В Северной Осетии на стимулирующие выплаты медикам направили более 170 млн рублей

Все выплаты за апрель произвели в полном объеме, отметили в пресс-службе главы и правительства республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 мая. /ТАСС/. Более 170 млн рублей направили на стимулирующие выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными, в Северной Осетии. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства республики, все выплаты за апрель произведены в полном объеме.

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"Всего в медицинские учреждения Северной Осетии направлены средства в размере 170 млн 883 тыс. рублей, из них на выплаты за апрель - 54 млн 615 тыс. рублей; для перерасчета по указанному постановлению правительства Российской Федерации за апрель - 36 млн 301 тыс. рублей; авансирование в мае - 79 млн 966 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в республике все поручения президента выполнены, работающие с коронавирусными больными медики уже получили положенные деньги за апрель. На сегодняшний день из федерального бюджета в республику поступило 194 млн 385 тыс. рублей на выплаты стимулирующего характера медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь больным с COVID-19.

По состоянию на 18 мая стимулирующие выплаты произведены за апрель. Кроме того, произведен перерасчет за апрель. В учреждения здравоохранения направлены средства для выплаты аванса в мае из средств федерального бюджета.

Власти Северной Осетии производили перерасчет после жалоб на не полностью перечисленные выплаты медработникам за работу с заразившимися коронавирусом. Прокуратура региона выявила нарушения при выплатах стимулирующего характера медикам, что стало причиной задержки. Министру здравоохранения, а также руководителям двух больниц были внесены представления. Кроме того, прокуратура Северной Осетии начала проверку по размещенным в интернете сообщениям о возможных нарушениях закона при начислении заработной платы и стимулирующих выплат медикам и водителям скорой помощи.

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