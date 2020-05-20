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Пандемия коронавируса нового типа

Cанавиация доставила в больницу Владикавказа 9-месячного ребенка с подозрением на COVID-19

Он находится в состоянии средней степени тяжести

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 мая. /ТАСС/. Санитарная авиация в Северной Осетии доставила в больницу в состоянии средней тяжести девятимесячного ребенка с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

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"В случае экстренной необходимости для эвакуации пациентов с новой коронавирусной инфекцией в госпитали Владикавказа используется служба санитарной авиации. За весь период необходимость в доставке таких пациентов возникла дважды. Сегодня в первой половине дня в Республиканскую детскую клиническую больницу с подозрением на новую коронавирусную инфекцию осуществлена перевозка девятимесячного ребенка", - говорится в сообщении.

Состояние ребенка оценивается как средней тяжести, у него повышенная температура. Он находится под наблюдением медиков.

Вся бригада, включая пилотов, использовала специальные средства индивидуальной защиты. После каждого подобного вылета в соответствии с санитарными требованиями техника проходит обязательную полную дезинфекционную обработку.

За сутки в Северной Осетии коронавирус подтвержден еще у 72 жителей. В республике зафиксировано 2 314 случаев заболевания. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 1 067 человек находятся на амбулаторном лечении, 124 - в больницах, 1 105 выздоровели, 18 умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остается 1 671 человек.

Теги
РоссияСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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