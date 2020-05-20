В Дагестане построят медицинский центр по проекту Минобороны

МАХАЧКАЛА, 20 мая. /ТАСС/. Новый медицинский центр по типовому проекту Минобороны РФ построят в Дагестане, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы и правительства региона.

Накануне глава Дагестана Владимир Васильев попросил федеральные власти построить в республике инфекционный госпиталь. Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в регионах оперативно развернуть строительство такого центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Путин добавил, что такой центр в дальнейшем должен быть передан региону "и в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана".

"19 мая в Дагестан с рабочим визитом прибыл заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Иванов вместе с премьер-министром региона Артемом Здуновым осмотрел участки под строительство будущего госпиталя на территориях поселка Хушет города Махачкалы, Центральной городской больницы Каспийска и Республиканского кожно-венерологического диспансера", - сообщили в пресс-службе, отметив, что для строительства объекта рассматриваются сразу три города субъекта: Каспийск, Дербент, Хасавюрт.

Как отмечается в сообщении, объект будет построен по типовому проекту Минобороны. Его полностью укомплектуют, в том числе диагностическим оборудованием, прежде всего аппаратами компьютерной томографии, лабораторным модулем с ПЦР-диагностикой инфекционных заболеваний, ЭКМО, передвижным гемодиализом.

Ранее Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что к 15 мая будет построено 16 центров на 1 600 мест, правительство РФ выделило на эти цели почти 8,8 млрд рублей из резервного фонда.