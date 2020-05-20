{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Дагестане построят медицинский центр по проекту Минобороны

Объект полностью укомплектуют аппаратами компьютерной томографии, лабораторным модулем с ПЦР-диагностикой инфекционных заболеваний, ЭКМО, передвижным гемодиализом

МАХАЧКАЛА, 20 мая. /ТАСС/. Новый медицинский центр по типовому проекту Минобороны РФ построят в Дагестане, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы и правительства региона.

Накануне глава Дагестана Владимир Васильев попросил федеральные власти построить в республике инфекционный госпиталь. Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в регионах оперативно развернуть строительство такого центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Путин добавил, что такой центр в дальнейшем должен быть передан региону "и в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана".

"19 мая в Дагестан с рабочим визитом прибыл заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Иванов вместе с премьер-министром региона Артемом Здуновым осмотрел участки под строительство будущего госпиталя на территориях поселка Хушет города Махачкалы, Центральной городской больницы Каспийска и Республиканского кожно-венерологического диспансера", - сообщили в пресс-службе, отметив, что для строительства объекта рассматриваются сразу три города субъекта: Каспийск, Дербент, Хасавюрт.

Как отмечается в сообщении, объект будет построен по типовому проекту Минобороны. Его полностью укомплектуют, в том числе диагностическим оборудованием, прежде всего аппаратами компьютерной томографии, лабораторным модулем с ПЦР-диагностикой инфекционных заболеваний, ЭКМО, передвижным гемодиализом.

Ранее Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что к 15 мая будет построено 16 центров на 1 600 мест, правительство РФ выделило на эти цели почти 8,8 млрд рублей из резервного фонда.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Мексике отметили эффективность "Ремдесивира" против коронавируса
По словам министра здравоохранения Хорхе Алькосеры, применение "Ремдесивира" позволило практически на 25% сократить время пребывания заболевших в стационаре
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС