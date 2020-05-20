Проценко, Швыдкой и Гвердцители примут участие в благотворительном марафоне "Будем жить!"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Благотворительный онлайн-марафон "Будем жить!" Российского еврейского конгресса (РЕК), в котором примут участие главный врач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, певица Тамара Гвердцители и другие деятели, пройдет в среду в онлайн-формате, сообщили ТАСС в пресс-службе конгресса.

"Для нас проведение благотворительного марафона имеет огромное значение также потому, что он дает возможность людям стать сопричастными к большому доброму делу. У россиян высокий уровень эмпатии, сопереживания. Даже в моменты, когда всем без исключения нелегко, люди хотят и готовы помочь. Мы даем возможность любому человеку это сделать. Поэтому одинаково важны пожертвования и в 50 рублей, и в 50 тыс., и в 5 млн. Марафон еще не начался, а мы видим, что люди уже откликаются на наш призыв, что означает, что люди нам доверяют. Огромное спасибо всем!" - сказал ТАСС инициатор марафона, президент РЕК Юрий Каннер.

Свое участие в марафоне подтвердили музыканты Андрей Макаревич, Тамара Гвердцители, Алексей Кортнев, Валерий Сюткин, главный врач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко, телеведущие Леонид Якубович и Владислав Флярковский, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак, поэт Вера Полозкова и многие другие.

Марафон "Будем жить!" будет проводиться с 14:00 до 20:00 по адресу: https://stopvirus.rjc.ru/marafon, где можно внести пожертвование. В течение шести часов выступления известных людей будут чередоваться с видеозаписями от тех, кто ждет помощи, и рассказами волонтеров. Организаторы планируют собрать 10 млн рублей для сохранения программ помощи пожилым и детям из социально незащищенных семей.

В пресс-службе отметили, что Российский еврейский конгресс в условиях пандемии реализует новые программы: покупка и доставка продуктовых наборов до двери пожилым одиноким людям, приобретение защитных и дезинфицирующих средств для социальных работников, дополнительная поддержка малообеспеченных семей.