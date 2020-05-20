В Мексике отметили эффективность "Ремдесивира" против коронавируса

МЕХИКО, 20 мая. /ТАСС/. Первые клинические испытания препарата "Ремдесивир" в Мексике показали его эффективность для лечения пациентов с тяжелыми формами коронавирусного заболевания. Об этом сообщило информационное агентство Notimex со ссылкой на министра здравоохранения республики Хорхе Алькосера.

"Ремдесивир" разработан в США биофармацевтической компанией Gilead Sciences.

"Он помогает уменьшить продолжительность самого тяжелого этапа оказания помощи, в ходе которого необходима [искусственная] вентиляция легких, - сказал глава ведомства. - Был отмечен прогресс, было улучшение состояние пациентов, и это касается также <...> их выживаемости".

По словам Алькосера, применение "Ремдесивира" позволило практически на 25% сократить время пребывания заболевших в стационаре. Министр добавил, что, несмотря на полученные результаты, испытания противовирусного препарата в латиноамериканской стране необходимо продолжать

С 28 февраля по настоящее время, согласно официальным данным, новым коронавирусом в Мексике заразились 51 633 человека, умерли 5 332 инфицированных пациента. В конце марта правительство объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и приостановке всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения.

Ожидается, что с 1 июня для каждого региона страны в отдельности заработает система цветовых обозначений эпидемической ситуации, в соответствии с которой органы власти будут принимать решения о возобновлении или прекращении различных видов экономической и социальной активности.