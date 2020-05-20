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Пандемия коронавируса нового типа

В Северной Осетии почти 3,7 тыс. семей, потерявших доход в самоизоляции, получили помощь

На эти цели было выделено 33 млн 655 тыс. рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Северной Осетии оказали единовременную материальную помощь почти 3,7 тыс. семей, потерявших доходы из-за самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В соответствии с протоколами заседания межведомственной комиссии Республики Северная Осетия-Алания по рассмотрению обращений граждан об оказании единовременной адресной помощи на сегодняшний день принято решение об оказании помощи 3 691 семьям на общую сумму 33 млн 655 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Размер выплаты составляет 5 тыс. рублей, предназначена она для семей, являющихся получателями пособия на ребенка, которые вследствие введения ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса потеряли доход, а также людей трудоспособного возраста, которые потеряли доход и не относятся к первой категории граждан.

Единовременная адресная помощь оказывается семьям, члены которых не получают заработную плату, социальные выплаты, в том числе пенсии, пособия по безработице, средства республиканского маткапитала в 2020 году.

Режим самоизоляции введен в Северной Осетии с 25 марта, с 12 мая в республике действует также масочный режим. До 31 мая власти республики разработают план поэтапного выхода из режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

За сутки в Северной Осетии коронавирус подтвержден еще у 72 жителей. В республике зафиксировано 2 314 случаев заболевания. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 1 067 человек находятся на амбулаторном лечении, 124 - в больницах, 1 105 выздоровели, 18 умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остается 1 671 человек.

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