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Собравший $40 млн на благотворительность ветеран получит от Елизаветы II титул рыцаря

Глава правительства Борис Джонсон лично ходатайствовал о представлении 100-летнего Тома Мура к награде

ЛОНДОН, 20 мая. /ТАСС/. Ветеран Второй мировой войны Том Мур, собравший £32,8 млн (свыше $40 млн по текущему курсу) на благотворительность, получит одну из высших государственных наград Великобритании и будет посвящен в рыцари. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник вечером канцелярией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Невероятная кампания по сбору пожертвований, начатая полковником Томом, вдохновила всю страну и стала для нас маяком надежды в коронавирусном тумане, - заявил Джонсон, слова которого приводятся в документе. - От лица всех тех, кто был тронут этой невероятной историей, я хочу сказать ему большое спасибо. Этот человек - настоящее национальное сокровище".

В заявлении Даунинг-стрит, 10 указывается, что глава правительства лично ходатайствовал о представлении 100-летнего ветерана к награде и королева Великобритании Елизавета II удовлетворила его просьбу. Дата официальной церемонии посвящения Мура в рыцари пока не определена в связи с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Титула рыцаря в Великобритании чаще всего присваивается вместе с орденом Британской империи одной из пяти степеней, однако о том, какую именно награду получит ветеран, пока не сообщается. Ранее Мур, вышедший в отставку в чине капитана, получил почетное звание полковника Вооруженных сил Великобритании.

Ветеран, служивший в годы войны в Индии и Бирме, приобрел общенациональную известность после того, как на фоне пандемии объявил сбор пожертвований на нужды британской Национальной системы здравоохранения (NHS). Для привлечения средств он выложил в интернете фото, на котором видно, как он обходит свой небольшой сад в округе Марстон-Мортей в английском графстве Бедфордшир на ходунках. Мур намеревался совершить 100 кругов (по числу прожитых лет) длиной по 25 м, но не остановился и обошел сад 200 раз.

Акция Мура вызвала столь большой интерес, что ему удалось собрать сумму, в десятки тысяч раз превысившую первоначально запланированную. Однако на этом рекорды не закончились. На волне внезапной популярности он сумел стать старейшим исполнителем в истории, пробившимся на первое место в британских музыкальных хит-парадах. Кавер-версия известной песни You"ll Never Walk Alone ("Ты никогда не будешь одинок"), записанная Муром вместе с британским тенором Майклом Боллом, попала как на верхнюю строчку чарта iTunes, так и сводного чарта синглов, составляемого британской Official Charts Company.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)ВеликобританияДжонсон, БорисПандемия коронавируса нового типа
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