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Пандемия коронавируса нового типа

Медики в Приморье получили более 200 млн рублей за работу с зараженными коронавирусом

Часть врачей получили три выплаты - две федеральные и одну краевую
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая. /ТАСС/. Сумма средств, которые направлены на выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами в Приморье, составила 205,3 млн рублей. Об этом сообщается в среду на сайте правительства Приморского края.

В России установлена специальная федеральная выплата в размере от 25 до 80 тыс. рублей в месяц врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом.

"Медицинские работники Приморья, которые работают с больными коронавирусной инфекцией, получили все положенные им федеральные выплаты. Общая сумма средств, направленная медикам края, составила 205,3 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В региональном Минздраве разъяснили, что выплаты медикам, работающим с пациентами, у которых выявлен коронавирус, начисляются по двум постановлениям правительства РФ - №415 и №484."Всего с апреля по 19 мая в качестве стимулирующих мер медицинским работникам Приморья из федеральных средств направлено 205,3 миллиона рублей. По первому постановлению стимулирующие получили 3 287 человек, еще 1 109 - вошли в число получателей выплаты в рамках 484-го", - сообщила начальник отдела госгарантий, медицинского страхования, заработной платы и охраны труда Минздрава Лариса Абашина.

Выплаты из регионального бюджета получили также медработники, которые взаимодействуют с пациентами, у которых было подозрением на заражение коронавирусной инфекцией и с внебольничными пневмониями. "Часть врачей получили все три выплаты - две федеральные и одну краевую, по распоряжению губернатора. Другие медработники, в зависимости от вида работы, получили две или одну стимулирующую надбавку", - пояснила Абашина.

С начала эпидемии коронавирус обнаружен у 1 446 жителей Приморского края. Инфекцию уже победили 487 приморцев, 14 пациентов умерли.

Теги
РоссияПриморский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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