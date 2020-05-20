Программа якутской IT-компании распознает коронавирусную пневмонию менее чем за минуту

ЯКУТСК, 20 мая. /ТАСС/. Разработка якутской IT-компании Sciberia, позволяющая выявлять коронавирусную пневмонию на основе снимков компьютерной томографии (КТ), обрабатывает и дает результат менее чем за одну минуту. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии.

Как ранее сообщали ТАСС в самой компании, программа может помочь врачам выявить коронавирусную пневмонию на ранних стадиях, она позволяет автоматизировать процесс принятия решения по сортировке пациентов с коронавирусной пневмонией от других на основе снимков КТ. Программа позволяет с 95% вероятностью распознавать случай с COVID-19.

"Обработка исследований и получение результатов занимает от 20 секунд до одной минуты в зависимости от количества срезов в исследовании. 27 апреля 2020 года начаты работы по установке и настройке системы скрининга вирусной пневмонии COVID-19 на исследованиях рентгеновской компьютерной томографии органов грудной клетки на ресурсах Якутской городской больницы № 3", - сообщили в ведомстве.

Седьмого мая между Sciberia и Якутской городской больницей № 3 заключено соглашение о проведении клинических испытаний системы скрининга вирусной пневмонии COVID-19. "Данные исследования помогут обучить нейронную сеть и создать уже сертифицированное ПО на основе искусственного интеллекта для диагностирования вирусной пневмонии. Система развернута на высокопроизводительном серверном оборудовании с использованием технологий виртуализации серверов", - сообщили в министерстве.

Основная деятельность компании Sciberia - разработка программного обеспечения для анализа медицинских изображений КТ, магниторезонансной томографии и рентгенограмм с применением технологии машинного обучения. Компания основана в январе 2019 года, там работают семь человек, в том числе программисты и врачи-рентгенологи.

Всего в Якутии зарегистрировано 960 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 367 человек, умерли шесть пациентов. Состояние десяти пациентов оценивается как тяжелое.