В Минобрнауки сообщили, что многие вузы перешли на ежемесячную оплату обучения студентов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Многие российские вузы произвели переход на ежемесячную оплату обучения вместо посеместровой для студентов, столкнувшихся с трудностями. Об этом сообщил в среду замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук в эфире телеканала " Россия-1 ".

"Прежде всего, необходимы рассрочки, отсрочки по оплате. И многие вузы по тем студентам, кто столкнулся с трудностями, уже перешли не на посеместровую оплату, а по сути на ежемесячную", - сказал он.

Тринадцатого мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что Минобрнауки рекомендовало университетам не поднимать стоимость обучения выше уровня 2019 года. По его словам, это наиболее рациональное решение, которое позволяет защитить интересы всех сторон образовательного процесса. В интервью радиостанции "Комсомольская правда" 17 мая Фальков уточнил, что определенные принципы установки цены за обучение будет определять министерство, вуз не сможет указать произвольную стоимость. Кроме того, вузам рекомендуется по возможности предоставлять студентам максимальные рассрочки на оплату обучения.