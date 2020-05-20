Первые смены в детских оздоровительных лагерях в Хабаровском крае откроют не ранее 20 июня

ХАБАРОВСК, 20 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края решили открыть детские оздоровительные лагеря в конце июня. Смены сократят до двух недель, сообщается на сайте регионального правительства.

Ранее Минпросвещения рекомендовало дать старт летней оздоровительной кампании для детей в регионах России с 1 июля. Детям и сотрудникам перед поездкой на смену и во время нахождения в лагере будут проводить тесты на коронавирус.

"Мы рекомендуем открывать лагеря дневного пребывания малыми группами, соблюдая все требования Роспотребнадзора. Кроме того, Министерство просвещения РФ рекомендует проводить смены продолжительностью 14 дней вместо 21. В таком случае количество смен увеличится", - приводятся в сообщении слова министра образования и науки края Виктории Хлебниковой.

Открытие загородных лагерей, как уточняется, планируется не ранее 20 июня. При этом каждый район будет определять эту дату самостоятельно исходя из эпидемиологической ситуации.

По данным регионального правительства, в Хабаровском крае зарегистрировано в общей сложности 1 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки выявлено 52 новых случая. 577 человек выздоровели, девять пациентов скончались.

В настоящее время в Хабаровском крае к летней кампании готовы 420 лагерей с дневным пребыванием, 16 загородных оздоровительных лагерей и 31 лагерь труда и отдыха школьников. Как уточнили ТАСС в министерстве образования и науки региона, этот список может быть расширен. Кроме того, в этом году после трагедии в палаточном лагере горно-лыжного комплекса "Холдоми", где при пожаре погибли дети, усилена проверка лагерей перед приемкой.

В прошлом году в Хабаровском крае открылось свыше 500 летних оздоровительных организаций.