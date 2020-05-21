"МЫ РЯДОМ": российский оператор безопасности запустил сервис помощи пожилым людям

В условиях пандемии особенно сложно позаботиться о близких, которые оказались в одиночестве. Например, в Москве нарушать режим самоизоляции, чтобы привезти лекарства или оказать другую помощь лично, строго запрещено. Как даже на расстоянии дать родным необходимое: обеспечить безопасность, вовремя оказать медицинскую помощь, решить бытовые проблемы, оперативно отреагировать на экстренную ситуацию? Особенно актуально это для пожилых людей: им необходим круглосуточный присмотр, может понадобиться срочная медицинская консультация, сложнее самостоятельно решать бытовые вопросы.

"Цезарь Сателлит" более 20 лет предоставляет услуги по комплексной безопасности на территории России, защищая недвижимость, автомобили и жизнь клиентов. За эти годы компания получила обширную экспертизу в области сохранения жизни и имущества, и в трудные времена решила объединить свои знания, уникальные технические разработки и готовую мониторинговую инфраструктуру в необходимый сегодня многим продукт – комплекс услуг по обеспечению безопасности и поддержки "МЫ РЯДОМ".

Вместе 24/7

Представим – человек, который нуждается в помощи, остался в квартире один. При проникновении в дом посторонних, возгораниях, затоплениях и других экстренных ситуациях мгновенная помощь просто необходима.

В этом случае на помощь приходит технический прогресс: беспроводное оборудование "Цезарь Сателлит" и датчики охранной сигнализации реагируют на любые признаки бытовых аварий и несанкционированного проникновения. Также успешно работают технологии удаленного контроля: "кнопки SOS", дистанционной медицинской помощи, комплекты камер видеонаблюдения, к которым можно подключиться из любой точки планеты.

В повседневной жизни круглосуточная поддержка также необходима. Посетить врача, купить и принести домой продукты, вовремя принять лекарства, получить консультацию врача: если раньше могли помочь родственники и социальные работники, то сейчас для них это почти невыполнимая задача.

Услуга "МЫ РЯДОМ" создана для того, чтобы обеспечить круглосуточную поддержку, совмещая многолетний опыт сотрудников во взаимодействии с пожилыми людьми и высокотехнологичные решения. Новый сервис безопасности позволяет быстро получить помощь в любых ситуациях: от внепланового отключения электричества, попытки ограбления или экстренной госпитализации до покупки продуктов и уборки квартиры.

"Мы приняли решение собрать команду сотрудников с максимальным опытом работы и выбрать надежные и современные технологические решения. Соединив все это, мы получили услугу "МЫ РЯДОМ", - отмечают в компании. - Это возможность доверить нам решение всех вопросов по оказанию медицинской помощи, моментальной помощи в экстренных случаях и различных видов дополнительной поддержки. Это позволяет каждому клиенту выдохнуть и переключиться на решение других вопросов".

На связи

Вместо множества номеров экстренных служб и попыток дозвониться до них потребуется только отправить сигнал куратору. Куратор доступен круглосуточно и готов решить любой вопрос: при этом связаться с ним можно не только по телефону, но и с помощью тревожной кнопки – прикроватной или компактной, которую можно носить с собой. Также доступна голосовая связь в мобильном приложении. Принцип "всегда на связи" работает и для других специалистов – можно всегда получить консультацию от врача по видео.

Но даже если человек не успеет ее нажать, куратор узнает об этом и вовремя отправит помощь: "МЫ РЯДОМ" - это и круглосуточное видеонаблюдение, и контроль за устройствами реагирования на задымление, затопление, проникновение в дом. С момента звонка до выезда экипажа проходит 11 секунд, а до места происшествия они могут доехать за пять минут.

Это не формальная поддержка клиента в рамках спектра услуг, прописанного в договоре, отмечают в компании: каждое решение принимается на основе моментального анализа всех обстоятельств произошедшего – время, место, погодные условия, состояние здоровья клиента.

"Был случай, когда сигнал поступил от систем автомобиля на трассе вдалеке от населенных пунктов – зимой, вечером. Клиент не вышел на связь, родственники тоже ничего не знали – в результате направили группу быстрого реагирования, которая обнаружила автомобиль в кювете, клиента удалось спасти. Или ситуация, когда благодаря тревожной кнопке удалось помочь клиенту, с которым случился инсульт во время движения в автомобиле – по сигналу к нему тут же направили специалистов, которые вовремя оказали медицинскую помощь".

Индивидуальный подход – один из основополагающих принципов "Цезарь Сателлит". На этой основе компания разработала собственные сервисы. Например, "звонки заботы": если у клиента есть хронические заболевания, куратор совершает профилактические звонки, чтобы уточнить, все ли в порядке и не нужна ли помощь. Для экстренных случаев – свой сценарий: оповещение родственников и вызов помощи. Переадресация клиента партнерам (например, когда требуется медицинская помощь) – только с полным сопровождением: проверенные клиники, контроль состояния, поддержка на всех этапах.

Куратор также обеспечивает дополнительную помощь: от вызова врачей любой специализации до курьерской доставки продуктов и лекарств.

В каждом случае куратор точно знает, кто именно будет помогать клиенту: все специалисты, которых отправят на вызов – от врача до курьера, доставляющего продукты, - проходят проверку в "Цезарь Сателлит". Тщательный отбор проходят и сами кураторы программы – в компании действует собственный учебный центр, где сотрудники проходят специальные программы обучения, тренинги, семинары и аттестацию.

Быстро и безопасно

Многолетний опыт работы профессионалов в сфере охраны домов и квартир, отточенные годами сценарии экстренной помощи, сотрудничество не только с частными лицами, но и с крупными клиентами (ведущими банками, лидерами автопромышленности, сетями розничной торговли), партнерство с ЭРА-ГЛОНАСС, – все это позволяет компании обеспечивать мониторинг тревожных сигналов в режиме 24/7 и быстро реагировать на каждый из них. Получить тревожный сигнал вовремя помогают современное беспроводное оборудование, датчики охранной сигнализации и системы видеонаблюдения – они реагируют на любые признаки бытовых аварий и незаконного проникновения в дом.

За получение и обработку тревожных сигналов отвечают 4 геораспределенных отказоустойчивых центра безопасности на территории России. Оперативная реакция и оказание помощи осуществляются собственными группами быстрого реагирования.

В мае "МЫ РЯДОМ" будет доступна на территории Москвы и Московской области, с июня – по всей России.