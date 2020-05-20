Прокуратура проверит законность увольнения директоров учреждений культуры под Владимиром

ВЛАДИМИР, 20 мая. /ТАСС/. Прокуратура Владимирской области начала проверку после увольнения всех директоров школ искусств и Дворцов культуры в Коврове. Об этом в среду сообщается на сайте прокуратуры.

Руководство второго по величине города Владимирской области Коврова 18 мая уволило директоров всех Дворцов культуры и школ искусств города (всего семь человек) в целях оптимизации бюджетных расходов. Из-за пандемии коронавируса городской бюджет недосчитался уже 65,4 млн рублей. Как сообщалось, все школы искусств реорганизуют, объединив в муниципальное бюджетное учреждение "Школа искусств", а Дворцы культуры войдут в состав городского Центра культуры и досуга. Ранее в городе подобным образом были оптимизированы библиотеки и музеи.

"Прокуратурой области организована проверка по информации в СМИ о массовом увольнении директоров ряда муниципальных учреждений культуры Ковровского района. В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка законности действий главы города Коврова и других должностных лиц городской администрации", - говорится в сообщении ведомства.

Директор областного департамента культуры Алиса Бирюкова назвала ситуацию "редчайшим случаем на всем культурном пространстве России". Она отметила, что муниципальная сфера культуры финансируется не только из местного, но из областного бюджетов, и Ковров является активным участником нацпроекта "Культура". Бирюкова также подчеркнула, что проведение реорганизации учреждений в сложный период пандемии может привести к дестабилизации социально-экономического положения.