Россия поднимет в Совете Европы вопрос о нарушении Украиной культурной конвенции

ПАРИЖ, 20 мая. /ТАСС/. Украина нарушила свои международные обязательства в рамках Европейской культурной конвенции, введя санкции против российских музеев и научных организаций, и Россия поднимет этот вопрос в ходе ближайших встреч профильных органов Совета Европы (СЕ). Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский.

"Это решение грубо нарушает Европейскую культурную конвенцию, которая была подписана и ратифицирована Украиной, а именно статью 2 и статью 4 этой конвенции, - пояснил собеседник агентства. - Несомненно, подобное нарушение украинскими властями своих международных обязательств будет иметь последствия. Мы поднимем этот вопрос на предстоящих заседаниях органов СЕ, которые имеют право принимать решения о применении Конвенции в соответствии со статьей 6".

Согласно статье 2, каждая сторона соглашения, "насколько это возможно, поощряет изучение своими гражданами языков, истории и культуры других договаривающихся сторон" и предоставляет соответствующие возможности и на своей территории в том числе. Также участники конвенции стремятся "поощрять изучение своего языка или языков, истории и культуры" как на территории других стран-участниц, так и на своей. Статья 4 гласит, что стороны соглашения "содействуют передвижению и обмену лицами, а также предметами, имеющими культурную ценность, в целях осуществления положений статей 2 и 3".

Вопросы применения конвенции рассматриваются, в частности, на совещаниях Руководящего комитета по культуре, культурному наследию и ландшафтам.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая обновил список российских организаций, против которых в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции. В списке, в котором изначально находилось 468 юридических лиц, осталось 235 организаций. При этом в перечень попали Московский государственный университет, Русское географическое общество, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. Пушкина, а также ряд подразделений Российской академии наук, в том числе Институт археологии Крыма РАН, Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского и ряд других научных учреждений и организаций, а также СМИ.