Голикова: диспансеризация в России возобновится, как только будет возможность

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Диспансеризация в России будет возобновлена, как только появится такая возможность. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

"Что касается диспансеризации, да, мы ее приостановили, исключительно только из того, чтобы сохранить максимально жизни и здоровье наших граждан. Как только будет такая возможность, мы ее восстановим", - сказала Голикова.

Распоряжение о том, что правительство РФ приняло решение приостановить проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения из-за коронавируса, опубликовали 23 марта. В тексте документа говорится, что эта мера действует до особого распоряжения правительства РФ.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.