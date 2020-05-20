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Мишустин назначил Дмитрия Глушко первым заместителем министра просвещения

Татьяна Васильева назначена заместителем министра просвещения

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Дмитрия Глушко первым заместителем министра просвещения. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Назначить Глушко Дмитрия Евгеньевича первым заместителем министра просвещения Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в распоряжении.

Ранее Глушко занимал должность замминистра просвещения.

Другим распоряжением Мишустин назначил Татьяну Васильеву заместителем министра просвещения РФ.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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