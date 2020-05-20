МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Дмитрия Глушко первым заместителем министра просвещения. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
"Назначить Глушко Дмитрия Евгеньевича первым заместителем министра просвещения Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в распоряжении.
Ранее Глушко занимал должность замминистра просвещения.
Другим распоряжением Мишустин назначил Татьяну Васильеву заместителем министра просвещения РФ.