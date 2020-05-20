Врачи трех регионов Дальнего Востока получили новые партии средств индивидуальной защиты

ТАСС, 20 мая. Новые партии средств индивидуальной защиты для врачей поступили в Якутию, Приморский и Забайкальский края, сообщили в среду пресс-службы региональных правительств.

Дополнительные медсредства для Дальнего Востока закупают по поручению вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева при содействии Минвостокразвития России. Средства выделяет Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) совместно с крупными компаниями, реализующими проекты в округе. Трутнев также поручал ФРДВ совместно с Минпромторгом России оперативно поставить дополнительные средства индивидуальной защиты в Забайкалье.

"Во вторник в рамках гуманитарной помощи в Забайкалье поступило 20,4 тыс. защитных масок, в ближайшее время ожидается поставка 13,7 тыс. защитных очков", - сказали в пресс-службе. В правительстве региона уточнили, что ранее край получил еще 15,3 тыс. изоляционных костюмов, 18 тыс. защитных очков и 15 тыс. масок.

Якутия, как сообщила зампредседателя правительства республики Ольга Балабкина, получила от ФРДВ новую партию из 8 тыс. защитных костюмов и 16,2 тыс. медицинских перчаток для нужд медицинских организаций. Согласно данным властей Приморья, 18 мая в этот регион прибыла очередная партия защитных костюмов - 26,6 тыс. штук. "Часть амуниции, 6,4 тыс. костюмов, будет передана врачам Приморья", - уточнили в пресс-службе. По словам генерального директора фонда Алексея Чекункова, остальная часть амуниции из Приморья будет передана врачам других регионов округа.

Вопрос обеспеченности дальневосточных регионов медицинскими средствами и оборудованием обсуждали накануне на совещании полпреда с губернаторами дальневосточных регионов. Во время него Трутнев отметил, что федеральный центр продолжает оказывать поддержку регионам Дальнего Востока в борьбе с коронавирусом. Минпромторг России поставил в ДФО 41,12 тыс. защитных костюмов, 19 тыс. защитных очков, 124,6 тыс. респираторов, 6,4 млн масок и 65 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Кроме того, запланирована поставка еще 40,4 тыс. защитных костюмов, 14,1 тыс. защитных очков, 34,7 тыс. респираторов, 2,6 млн масок и 276 аппаратов ИВЛ.

По поручению вице-премьера продолжается реализация программы помощи Дальнему Востоку за счет внебюджетных средств. "Программа финансируется ФРДВ совместно с более чем двадцатью компаниями. По ней дальневосточным медикам передаются 289 тыс. защитных комбинезонов, 206 тыс. пар защитных очков, 408 тыс. респираторов и 200 тыс. пар медицинских перчаток. Кроме того, в Бурятию, Забайкалье, на Камчатку, в Магаданскую область и Еврейскую автономную область перечислены 300 млн рублей. На эти средства закуплено оборудование для региональных больниц", - отметили в пресс-службе полпредства.