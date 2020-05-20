ВЦИОМ: почти половина россиян не видит разницы в глаголах "надеть" и "одеть"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Количество россиян, которые говорят о кофе в мужском роде, выросло за последнее десятилетие, однако половина граждан все еще путают глаголы "надеть" и "одеть". Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По результатам опроса, 73% россиян говорят о кофе в мужском роде ("вкусный кофе"), при этом вариант "вкусное кофе", указанный в словарях как разговорный, предпочитают 22% граждан. В 2009 году, когда вступил в силу приказ Минобрнауки, утвердивший словари русского языка с некоторыми непривычными нормами произношения, о кофе в мужском роде говорили 63% граждан России. Две трети россиян подписывают "договОр" (66%, рост на 8 процентных пунктов по сравнению с 2009 годом), в то время как 31% опрошенных ставят ударение на первом слоге - "дОговор" (этот вариант словари приводят как разговорный).

Мнения россиян по вопросу глаголов "надеть" и "одеть" разделились. Надеть одежду на себя собираются 50% опрошенных (это верно: надеть что-то), в то время как одеть ее на самих себя намерены 47% респондентов (это неверно: одеть кого-то).

По-разному жители России говорят о продуктах питания: слово "свеклА" с ударением на последний слог произносят 53% россиян, в то время как вариант "свЁкла" используют 44% (в словарях приводится только последний вариант). Слово "твОрог" с ударением на первый слог произносят 57% россиян, в то время как "творОг" говорят 39% (в словарях допускаются оба варианта). Кроме того, почти две трети россиян (65%) предпочитают ставить на первый слог ударение в слове "срЕдства" (рекомендованный словарями вариант), в то время как вариант "средствА" используют 29% опрошенных. Нормативный вариант слова "звонИт" выбирают 74% респондентов, однако почти каждый четвертый (24%) говорит "звОнит".

По мнению 63% россиян, нормой современного русского языка должно считаться то, что предписывают словари и языковеды (63%). При этом каждый четвертый (27%) считает нормой то, как говорят большинство жителей страны.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 мая ко Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая. Опрос проведен среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В 2009 году был проведен поквартирный опрос, статистическая погрешность не превышает 3,4%.