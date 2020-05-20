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Сюжеты телеканала "Крым 24" после удаления с YouTube восстановят за три дня

Генеральный продюсер ТРК "Крым" Олег Крючков при этом отметил, что сайт телеканал работает в штатном режиме

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудники телеканала "Крым 24" в течение трех дней после удаления канала с YouTube восстановят все телесюжеты и вновь загрузят их на сайт, при этом не будут использовать платформы Google. Об этом сообщил ТАСС генеральный продюсер ТРК "Крым" Олег Крючков.

На странице "Крым 24" в Telegram в среду сообщается, что видеосервис корпорации Google утром без объяснения причин удалил YouTube-канал телекомпании. Сейчас на ее сайте невозможен просмотр части ранее выпущенных в эфир телесюжетов, при этом в плеере браузера появляется сообщение: "видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube удален".

"Сайт доступен, мы потеряли 80% видео, которое в течение трех дней будет восстановлено из других наших архивов. Через два-три дня сайт "Крым 24" заработает в полном объеме. Нам жаль, что подписчики YouTube по всему миру не смогут получать объективную информацию из Крыма через этот видеохостинг", - сказал Крючков.

Он уточнил, что руководство телекомпании сейчас обсуждает возможность обращения в суд с иском в отношении корпорации Google. " Это ярчайшее проявление "свободы слова", которая практикуется в западных демократиях. Мы передаем привет компании Google и заявляем официально, что больше не будем пользоваться ее сервисами. Будем обходиться своими ресурсами и теми видеохостингами, которые размещаются на территории Российской Федерации", - добавил Крючков.

Комментарием Google по ситуации ТАСС пока не располагает.

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