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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор: коронавирусная инфекция в тяжелой форме может длиться более 4-5 недель

В ведомстве отметили, что окончательно о выздоровлении можно судить по результатам ПЦР-теста

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Длительность коронавирусной инфекции при тяжелом течении может составлять более четырех - пяти недель. Об этом говорится в ответах Роспотребнадзора, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

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"При тяжелом течении COVID-19 длительность может составлять более четырех - пяти недель. Окончательно о выздоровлении можно судить по результатам ПЦР-теста", - говорится в сообщении.

Если же инфекция протекает в легкой форме, ее продолжительность равна примерно двум неделям. Обычно такие пациенты лечатся дома. В ведомстве также добавили, что при комнатной температуре вирус жизнеспособен на поверхностях в течение трех суток, поэтому находиться в одном помещении с инфицированными, по возможности, не рекомендуется.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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