Роспотребнадзор: коронавирусная инфекция в тяжелой форме может длиться более 4-5 недель

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Длительность коронавирусной инфекции при тяжелом течении может составлять более четырех - пяти недель. Об этом говорится в ответах Роспотребнадзора, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

"При тяжелом течении COVID-19 длительность может составлять более четырех - пяти недель. Окончательно о выздоровлении можно судить по результатам ПЦР-теста", - говорится в сообщении.

Если же инфекция протекает в легкой форме, ее продолжительность равна примерно двум неделям. Обычно такие пациенты лечатся дома. В ведомстве также добавили, что при комнатной температуре вирус жизнеспособен на поверхностях в течение трех суток, поэтому находиться в одном помещении с инфицированными, по возможности, не рекомендуется.