Более 15 тыс. врачей коронавирусных стационаров Москвы могут бесплатно жить в гостиницах

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение расширить программу расселения медиков в московских гостиницах, в ней примут участие более 15 тыс. медицинских работников коронавирусных стационаров столицы. Об этом сообщается в среду в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

"Более 15 тыс. медицинских работников коронавирусных стационаров смогут в период пандемии бесплатно проживать в столичных гостиницах. Все расходы будут оплачены за счет городского бюджета. Решение о расширении действующей более месяца программы поддержки медиков принял мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Как уточняется в материалах, начиная с 12 апреля, медицинские работники коронавирусных стационаров могут временно переехать в одну из городских гостиниц. Временное проживание в гостиницах позволяет оградить от риска заражения родных и близких медиков, минимизировав их контакты с внешней средой.

"Для проживающих в гостиницах медработников были созданы комфортные условия. Отели предоставляют двухразовое питание (завтрак и ужин) с бесконтактной доставкой до номеров, врачи также могут воспользоваться услугами стирки личных вещей и другими сервисами. В гостиницах усилен санитарный режим, предпринимаются все необходимые меры безопасности в полном соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, в том числе одноместное размещение, кварцевание, регулярная дезинфекция поверхностей в номерах и зонах общего пользования", - уточняется в сообщении.

Также в материалах к заседанию отмечено, что в настоящее время в 40 гостиницах, участвующих в программе, проживают более 7,5 тыс. медицинских работников. При этом ведется работа по увеличению количества столичных отелей под размещение медицинских работников до 50 гостиниц и более в зависимости от потребностей медицинских работников коронавирусных стационаров.

В новость внесены изменения - (16:50 мск) - добавлены подробности.