Открытие летних лагерей в Кировской области перенесли на 1 июля

КИРОВ, 20 мая. Власти Кировской области планируют начать летнюю оздоровительную кампанию 1 июля при условии благополучной эпидемиологической обстановки, сообщил в среду на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава региона Игорь Васильев.

Ранее министр образования региона Ольга Рысева отмечала, что начало летней детской оздоровительной кампании запланировано в регионе на 1 июня при условии благополучной эпидемиологической обстановки, однако сроки могут быть сдвинуты.

"Сегодня с коллегами из правительства и руководством Роспотребнадзора обсудили проведение летней оздоровительной кампании в условиях распространения коронавирусной инфекции. На данный момент примерная дата начала первой смены - 1 июля. Но все будет зависеть, в первую очередь, от эпидемиологической ситуации в регионе", - сообщил Васильев.

В Кировской области за сутки выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заражений составляет 1 096. В инфекционных госпиталях находятся 355 пациентов, отделении реанимации и интенсивной терапии - семь человек, четыре пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, шестеро умерли. Общее число выздоровевших составляет 687 человек.

С 12 мая в регионе разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, также возобновили работу непродовольственные магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом и открытые рынки. С 21 мая власти снимут запрет на работу парикмахерских при условии соблюдения всех санитарных норм, а также возобновят работу фитнес-центров для индивидуальных занятий с тренером. При этом режим самоизоляции в регионе продлен до 31 мая, с 12 мая граждан обязали носить маски в общественных местах, магазинах и в транспорте.