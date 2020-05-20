Жировичский монастырь на свое 500-летие получил 12 колоколов от России

МИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь в Гродненской области Белоруссии, который отмечает 500-летие со времени своего основания, а также 550-летие явления Жировичской иконы Божией Матери, получил в дар 12 колоколов, отлитых в России. Об этом в среду рассказал ТАСС посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Глава российской дипмиссии отметил, что посольство откликнулось на обращение наместника Жировичского монастыря Архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия и к юбилейной дате в обитель доставили новые колокола, отлитые на воронежском "Колокололитейном Заводе Анисимова". "Благодаря финансовой поддержки со стороны руководства Банка ВТБ (Белоруссия), отклику губернаторов Воронежской, Свердловской и Новгородской областей, успешно отлиты, доставлены и переданы 12 колоколов", - сказал посол. По его словам, эти колокола, среди которых самый большой "Благовест", весом 4,2 тонны, а также остальные, по-своему свидетельствуют о поддержке "тех традиций, которые сложились за 500 лет сложной жизни монастыря".

"В этот день мы вместе с настоятелем и духовенством, с теми людьми, для которых вера не простые слова, - продолжал дипломат. - То, что на главном колоколе отлиты слова: "Попечением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, президента республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко", то, что с благодарностью отмечена роль Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси, Митрополита Филарета, других правящих архиереев, очень важно и подтверждает неразрывность православных традиций на белорусской и российской землях, всего православного русского мира". Торжества при пандемии Мезенцев отметил, что торжества, посвященные знаменательным датам, проходят из-за пандемии коронавируса в скромном формате, но это не умаляет масштаба этого события для православного мира. "20 мая особый день в жизни Белорусского экзархата Русской православной церкви, особо яркий, памятный, торжественный день. То, что сегодня это событие вынуждено отмечается в скромном формате для всех нас, причастных к традициям православия в России и Беларуси, не умаляет масштаба этого торжества", - сказал дипломат.

Большие тожества по случаю знаковых дат, связанных с историей обители перенесены на более поздние сроки из-за эпидемиологической обстановки. "Но торжества все же прошли, завершился крестной ход, было немного священников и прихожан, которые соблюдали социальную дистанцию. Верим, что когда отступит пандемия, тысячи паломников смогут вновь прийти в монастырь, чтобы воздать молитву, услышать переливчатый звон новых колоколов", - сказал Мезенцев. Жировичская икона Мезенцев подчеркнул, что остается ждать, когда колокола будут освещены и будет окроплен святой водой семитонный камень, размещенный на месте возведения 57-метровой колокольни, на которой будут установлены эти колокола, заметив, что это стало возможным благодаря стараниям губернатора Свердловской области, представителей бизнеса этого региона. "Распевный звон колоколов в буквальном смысле слова можно будет слышать не только в Гродненской области, но и по всей Беларуси и в России", - отметил дипломат. По его словам, две страны уделяют большое внимание духовной жизни граждан двух стран, гуманитарному сотрудничеству. "Отношения Беларуси и России - это, конечно, огромный масштаб экономического взаимодействия, которое характеризуется миллиардами долларов внешней торговли, совместными планами, работой над дорожными картами по реализации программы действий Союзного договора, - сказал Мезенцев. - Но это еще и особое взаимодействие, душевные братские связи, их не измеришь деньгами, и это, в том числе, подтверждает то событие, которое мы отмечаем сегодня".

Глава российской дипмиссии подчеркнул, что Жировичская икона Божией Матери, явление которой состоялось 550 лет назад, делает страны "сильнее, укрепляет православную веру, и веру в союз двух стран и его будущее". Посол в среду поздравил митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Белоруссии Павла, митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Белоруссии и архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия со знаменательными датами.