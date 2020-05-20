В России не зафиксирован рост преступности среди мигрантов в условиях пандемии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Роста уровня преступности среди мигрантов во время эпидемии коронавируса в России удалось не допустить. Об этом в опубликованном в среду интервью "Российской газете" сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

"Правоохранительным органам удалось не допустить роста преступности в миграционной сфере. Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории России за четыре месяца 2020 года совершено около 12,3 тыс. преступлений, что примерно соответствует показателям прошлого года", - сказал Гребенкин. По его словам, число зарегистрированных преступлений в отношении иностранцев также осталось на прежнем уровне - 5,2 тыс.

Однако, как отметил замсекретаря СБ РФ, "нельзя не учитывать, что в силу сложившихся непростых обстоятельств, вызванных пандемией, многие мигранты оказались в трудной жизненной ситуации, зачастую без средств к существованию". "Эти факторы необходимо принимать во внимание для обеспечения стабильности миграционной ситуации", - сказал он. По словам Гребенкина, одной из ключевых задач остается недопущение вовлечения мигрантов в преступные схемы.

"Это же относится и к пресечению попыток мигрантов остаться, по существу, на нелегальном положении после завершения режима ограничительных мер. Кроме того, важно предупредить социальную напряженность в обществе, в том числе в сфере межнациональных отношений", - подчеркнул представитель Совбеза.

Он отметил, что из-за коронавируса значительная часть иностранцев, у которых истек законный срок пребывания в России, была вынуждена остаться на территории страны. В этой связи реализуется комплекс мер, направленных, с одной стороны, на улучшение правового положения иностранных граждан в РФ, а с другой - на усиление миграционного контроля. В частности, как напомнил Гребенкин, на период до 15 июня иностранцам предоставлена возможность трудиться без разрешения на работу либо патента, в отношении них не принимаются решения о выдворении, был приостановлен срок действия миграционных документов.