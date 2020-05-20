В Госдуме предупредили о рисках невыполнения федерального проекта "Чистый воздух"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Регионы России второй год подряд не получат средства федерального бюджета на реализацию федерального проекта "Чистый воздух", что ставит под угрозу выполнение параметров проекта в целом, сообщил в среду ТАСС глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия").

"По моей информации, в этом году регионы не получат федеральные средства по программе. Это информация, которую я получил от министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина. Мы раньше предупреждали министерство о том, что у них может сложиться такая ситуация, что регионы второй год подряд останутся без федеральных средств на реализацию программы "Чистый воздух", - сказал Бурматов.

Согласно паспорту проекта, в 2019 году на него должны были выделить 13,8 млрд рублей из федерального бюджета, а в 2020 году - 17,5 млрд рублей. Как отметил Бурматов, в прошлом году регионы не получили положенных им средств из-за отсутствия в Минприроды правил предоставления межбюджетных трансфертов, поэтому регионам пришлось финансировать проект самостоятельно. В начале 2020 года Бурматов обращал внимание министерства на необходимость довести средства до регионов в феврале-марте, чтобы они могли начать их осваивать. Однако, по его словам, "сейчас уже фактически объявлено министерством, что этих денег регионы в этом году не увидят". Запрос о причинах непоступления средств в регионы ТАСС направил в Минприроды, однако ответа от ведомства пока не поступило.

"Исходя из происходящего, мы можем, к сожалению, говорить о том, что могут быть сорваны достижения целевых показателей, которые заложены в проект, и реализация указа президента по сокращению объема выбросов на 20%. Это очень амбициозная задача, а у регионов два года уже фактически выпало", - подчеркнул Бурматов.

По его словам, сегодня у регионов нет средств на реализацию таких масштабных мероприятий, как, например, перевод общественного транспорта на газомоторное топливо или расширение сети электротранспорта. При этом, напомнил Бурматов, ответственность за реализацию программы лежит на губернаторах, "которых сейчас фактически оставили без федеральных средств, лишили инструмента решения проблем".

Федеральный проект "Чистый воздух" входит в нацпроект "Экология". В рамках него запланировано снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах. В бюджет федпроекта заложено более 500 млрд рублей до 2024 года.