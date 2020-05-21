Омбудсмен Петербурга просит проверить объявление на Avito о передаче ребенка как "питомца"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить информацию, ранее опубликованную на сайте сервиса по размещению объявлений Avito, о передаче мужчиной ребенка иным лицам. Об этом сообщила в среду сама Митянина в своем официальном аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".

"На сайте "Avito" в разделе "Другие животные" под заголовком "Домашний питомец" появилось чудовищное объявление: "Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить, воровать". Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге направлено обращение в адрес администрации "Avito", допустившего размещение подобного контента, и в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

На данный момент объявление заблокировано, отметила детский омбудсмен, добавив, что этот случай может быть не единственным.

Следователи уже начали доследственную проверку опубикованной в интертене информации.