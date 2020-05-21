Глава Сахалинской области обратился в суд с заявлением о досрочном снятии с поста мэра Охи

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в четверг подал в Охинский районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий местного мэра Сергея Гусева в связи с утратой доверия. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Инспекторы лесничества на Сахалине во время проведения рейда в районе залива Байкал на территории Охинского городского округа поймали на незаконной охоте на уток мэра муниципалитета Гусева и еще одного местного жителя. В результате осмотра их лодки было обнаружено 12 гусей и 45 уток. Возбуждены административные дела, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее Гусев уже привлекался к административной ответственности, был лишен права осуществлять охоту. В этом году охотничий билет ему был возвращен.

"Валерий Лимаренко выразил недоверие главе Охинского района. Губернатор направил в районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий Сергея Гусева", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что причиной для обращения в суд для губернатора стал не только факт незаконной охоты, но и целый комплекс нарушений и недовольство местным руководством со стороны жителей Охинского района.

"Охинцы указывают на неграмотные управленческие решения, неисполнение социальных программ, ухудшение экологической ситуации в районе, отток населения из перспективного нефтедобывающего района <...> Одна из самых наболевших тем для северного муниципалитета - расселение аварийных домов, пострадавших еще во время Нефтегорского землетрясения 1995 года. <...> Жилищно-коммунальное хозяйство в северном районе регулярно проваливает проверку на прочность <...> Летом прошлого года охинцы пострадали из-за некачественной водопроводной воды. <...> Также не был завершен в срок капремонт охинской школы №5, который проводился за счет областного бюджета <...> Жители Охинского района жалуются на обилие несанкционированных свалок, плохую уборку города", - сообщили в пресс-службе.

В 2019 году жители уже отправляли коллективное обращение в адрес главы региона, в котором они просили досрочно прекратить полномочия мэра Гусева в связи с неэффективностью его работы. Под документом подписались около тысячи человек. Кроме того, ранее прокуратура Сахалинской области установила факт нарушения законодательства о противодействии коррупции. Гусев утаил сведения о принадлежащем ему недвижимом имуществе, а также несколько счетов с крупными денежными суммами.