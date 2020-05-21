Доктор Мясников опроверг новые слухи о правилах ношения медицинской маски

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников назвал ложной информацию о том, что для защиты от инфекции медицинскую маску нужно носить определенной стороной.

"Было бы смешно, если бы не было так грустно, - сказал он в эфире YouTube-канала стопкоронавирус.рф. - Новая фишка от теоретиков заговора или просто от фантазеров-психов: две стороны масок используются для разных целей". Мясников назвал бредом сообщения о том, что якобы если вы больны, маску нужно носить белой стороной к лицу, а для того чтобы защитить себя, наоборот, наружу. "Надевать медицинскую маску можно любой стороной", - подчеркнул он.

"Главное, чтобы жесткое ребро с фиксатором плотно прилегало к носу", - добавил он.