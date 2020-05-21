{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Доктор Мясников опроверг новые слухи о правилах ношения медицинской маски

Врач напомнил, что надевать медицинскую маску можно любой стороной

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников назвал ложной информацию о том, что для защиты от инфекции медицинскую маску нужно носить определенной стороной.

"Было бы смешно, если бы не было так грустно, - сказал он в эфире YouTube-канала стопкоронавирус.рф. - Новая фишка от теоретиков заговора или просто от фантазеров-психов: две стороны масок используются для разных целей". Мясников назвал бредом сообщения о том, что якобы если вы больны, маску нужно носить белой стороной к лицу, а для того чтобы защитить себя, наоборот, наружу. "Надевать медицинскую маску можно любой стороной", - подчеркнул он.

"Главное, чтобы жесткое ребро с фиксатором плотно прилегало к носу", - добавил он.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
В Подмосковье за сутки вылечились еще 384 пациента с коронавирусом
Всего врачи вылечили от коронавируса 4 281 человека
Читать полностью