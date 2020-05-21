Почти 2,5 тыс. медработников Ульяновской области не получили вовремя федеральные доплаты

ТАСС, 21 мая. Прокуратура Ульяновской области потребовала привлечь к ответственности сотрудников регионального Минздрава, из-за отсутствия контроля со стороны которых почти 2,5 тыс. работников медорганизаций вовремя не получили федеральные доплаты на общую сумму более 30 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Прокуратура Ульяновской области требует привлечь к ответственности должностных лиц регионального Министерства здравоохранения, не обеспечивших своевременное предоставление медицинским работникам выплат стимулирующего характера. Прокуратура внесла в адрес заместителя председателя регионального правительства - министра здравоохранения - представление об устранении нарушений прав граждан и закона", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, проверка соблюдения прав врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей экипажей скорой помощи показала, что должностные лица регионального Минздрава не обеспечили контроль за изданными в лечебных учреждениях нормативными актами о сотрудниках, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция. "В результате это повлекло нарушение трудовых прав почти 2,5 тыс. работников государственных медицинских организаций и несвоевременное получение ими федеральной доплаты на сумму более 30 млн рублей. Заявка на выделение федеральных финансовых ресурсов на данные цели в размере более 13 млн рублей была направлена региональным Министерством здравоохранения лишь 18 мая 2020 года. Без надлежащей реакции его должностных лиц оставались факты неправомерной выплаты стимулирующих надбавок после 15 мая 2020 года с учетом "фактически отработанного времени", а не за полный месяц", - отмечается в сообщении.

Вопросы защиты прав врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей экипажей скорой помощи остаются на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области.